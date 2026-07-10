È giunto al suo decimo film Stefano Chiantini, autore da sempre attratto dalle dinamiche familiari, prova ne sono le sue narrazioni sempre riguardanti quelle relazioni difficili o spesso nascoste da apparenze, silenzi e distanza. Con Separazioni ci trasporta nel cuore nevoso della montagna abruzzese, un inverno immobile ritratto dal bianco e nero di Paolo Carnera, vincitore quest’anno del suo secondo David di Donatello con la fotografia de La Città Proibita. Adriano Giannini e Barbora Bobulova interpretano una coppia con due figli adolescenti, ma la minore, pur esperta di escursionismo, risulta dispersa durante una salita. Si tratta di un... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - ‘Love Letters’ e ‘Separazioni’: due film da non perdere sui temi della famiglia, della perdita e dei diritti Lgbt

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