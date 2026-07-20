da 60 anni zona di frontiera

Da 60 anni, il quartiere del Pilastro a Bologna è considerato una zona di frontiera. La zona continua a essere caratterizzata da problemi sociali e di sicurezza, spesso associati alla presenza di attività illecite e tensioni tra i residenti. Nonostante gli interventi pubblici, il quartiere mantiene un’immagine complessa e problematica, con una popolazione che convive con difficoltà di integrazione e marginalità. La sua storia si sovrappone a quella di molte aree periferiche italiane, segnate da criticità persistenti.

Il Pilastro ribolle ancora. Il quartiere popolare alle porte di Bologna, quella prima periferia più volte definita "difficile" e spesso teatro di fatti di cronaca, episodi di criminalità e polemiche politiche, torna teatro di un controverso intervento di polizia che sta incendiando come magma la comunità che abita tra i palazzoni di via Svevo, via Panzini, via Grazia Deledda. Quel quartiere ha appena compiuto 60 anni, dopo che nel luglio del ’66 furono consegnate le chiavi dei primi appartamenti di quelle case popolari inizialmente affittate alle famiglie del sud arrivate in cittò per lavoro. Sessant’anni di storia controversa, di cui la morte di Abderrahim Fakir al culmine di un intervento della polizia di Stato è solo l’ultimo triste tassello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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