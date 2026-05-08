Il governo ha annunciato il riavvio dei centri di trattenimento per richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica, e ha definito nuove aree di frontiera nei porti dove approdano le ONG. È prevista anche la possibilità di ospitare i migranti in strutture alberghiere. Queste misure sono state comunicati come parte di un piano volto a gestire i flussi migratori nel paese.

Esclusiva In anteprima il documento del Viminale sulla distribuzione delle «procedure accelerate» da Patto Ue. Porti, scali, hotel Esclusiva In anteprima il documento del Viminale sulla distribuzione delle «procedure accelerate» da Patto Ue. Porti, scali, hotel Riavvio dei centri di trattenimento per richiedenti asilo a Porto Empedocle e Modica, nuove zone di frontiera nei porti dove approdano le ong, possibile accoglienza in hotel. È il piano del governo in vista del nuovo Patto Ue su immigrazione e asilo, che entrerà in vigore tra un mese. In un documento del Viminale datato 12 marzo ma non ancora pubblicato, documento che il manifesto ha visionato in anteprima, compare la distribuzione territoriale dei posti destinati alle «procedure accelerate di frontiera» (Paf) richiesti dall’Europa.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Così l’Italia diventa «zona di frontiera». Il piano del governo

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