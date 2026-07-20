Czerny in Kenya | costruire ponti di speranza giustizia e comunione
Ieri a Nairobi, il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale ha presieduto la Messa di apertura della 21ª Plenaria dell’Associazione delle Conferenze episcopali dell’Africa Orientale. La cerimonia ha segnato l’inizio dei lavori, con la partecipazione di rappresentanti delle chiese della regione. La messa si è svolta nella capitale, davanti a un pubblico di delegati e fedeli, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle decisioni prese.
Il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale ha presieduto ieri, 19 luglio, nella capitale Nairobi la Messa per l’apertura dei lavori della 21ª Plenaria dell’Associazione delle Conferenze episcopali dell’Africa Orientale (Amecea). Che si svolge nella Catholic University of Eastern Africa della capitale kenyana, fino al 26 luglio, sul tema “Il cammino sinodale dell’Amecea con i giovani: costruire ponti di comunione, speranza, giustizia e buon governo" . 🔗 Leggi su Vaticannews.va
Cardinal Michael Czerny from the Roman Curia; Catholic bishops received in Kenya with song & dance
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