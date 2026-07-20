Czerny in Kenya | costruire ponti di speranza giustizia e comunione

Notizia in breve

Ieri a Nairobi, il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale ha presieduto la Messa di apertura della 21ª Plenaria dell’Associazione delle Conferenze episcopali dell’Africa Orientale. La cerimonia ha segnato l’inizio dei lavori, con la partecipazione di rappresentanti delle chiese della regione. La messa si è svolta nella capitale, davanti a un pubblico di delegati e fedeli, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle decisioni prese.