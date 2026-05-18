Costruire ponti di pace | al teatro Pirandello il concorso che unisce scuole e volontariato
Al teatro Pirandello si è tenuto un evento che ha coinvolto studenti e volontari in un progetto dedicato alla cultura della pace. L’iniziativa, più di una premiazione scolastica, si è svolta come un laboratorio collettivo pensato per promuovere il dialogo tra le giovani generazioni e il mondo del volontariato. Durante l’appuntamento, sono stati presentati lavori e attività realizzate dagli studenti, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra scuola e comunità in un’ottica di collaborazione.
Non una semplice premiazione scolastica ma un grande laboratorio collettivo dedicato ai giovani, alla cultura e al valore della pace. Sarà il teatro Pirandello ad ospitare il prossimo 20 maggio alle 9 la quarta edizione del concorso “Tante idee per.”, iniziativa promossa dalla comunità. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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