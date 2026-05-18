Costruire ponti di pace | al teatro Pirandello il concorso che unisce scuole e volontariato

Al teatro Pirandello si è tenuto un evento che ha coinvolto studenti e volontari in un progetto dedicato alla cultura della pace. L’iniziativa, più di una premiazione scolastica, si è svolta come un laboratorio collettivo pensato per promuovere il dialogo tra le giovani generazioni e il mondo del volontariato. Durante l’appuntamento, sono stati presentati lavori e attività realizzate dagli studenti, con l’obiettivo di rafforzare i legami tra scuola e comunità in un’ottica di collaborazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui