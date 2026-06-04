Gli Stati Uniti vogliono costruire un centro di isolamento per l’ebola in Kenya

Gli Stati Uniti pianificano di costruire un centro di isolamento per Ebola in Kenya e di evacuare i cittadini entrati in contatto con il virus. Gli abitanti locali si oppongono alla decisione e protestano contro l’installazione. Le autorità del paese hanno dichiarato di voler rispettare le richieste della popolazione. La costruzione del centro è prevista nelle prossime settimane, mentre non sono state ancora definite le modalità di evacuazione.

Gli Stati Uniti stanno creando un centro nel Kenya centrale per la quarantena dei cittadini statunitensi che sono entrati in contatto con il virus ebola nell’epidemia in corso in Repubblica Democratica del Congo e Uganda. Dovrebbe essere creato in una base dell’aviazione keniana nella città di Nanyuki, ma gli abitanti del posto hanno organizzato diverse manifestazioni contro la sua creazione: durante le proteste due persone sono state uccise in circostanze poco chiare. Venerdì un tribunale keniano aveva bloccato l’istituzione del centro, ma nei giorni seguenti gli Stati Uniti hanno comunque continuato a far atterrare alla base diversi aerei che trasportavano personale e materiali. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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