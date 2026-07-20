Cure termali convenzionate | chi può farle e come accedere La guida

Da gazzetta.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ogni anno, i cittadini possono accedere a cure termali convenzionate finanziate dal Servizio Sanitario Nazionale. Le terapie più richieste riguardano malattie reumatiche e patologie respiratorie. Per usufruirne, bisogna presentare la prescrizione medica e rispettare le procedure di prenotazione previste dal sistema sanitario. Le strutture accreditate offrono cicli di trattamenti specifici, coperti in parte o totalmente dal SSN.

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Ogni anno i cittadini possono effettuare un ciclo di terapie a carico del SSN. I trattamenti più richiesti? Per malattie reumatiche e patologie respiratorie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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