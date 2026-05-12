Cure termali con la mutua | la guida pratica per non perdere questo diritto nel Lazio

In Lazio, le cure termali sono accessibili attraverso la mutua, con dodici sedute all’anno al costo di 55 euro di ticket o a tariffe ridotte per le fasce protette. Sono disponibili quattro stabilimenti convenzionati che si trovano a meno di un’ora e mezza da Roma. Questa possibilità permette a molti di usufruire di trattamenti termali senza dover affrontare costi elevati o lunghi spostamenti.

Dodici sedute l’anno a 55 euro di ticket, o anche meno se si rientra nelle fasce protette. Quattro stabilimenti convenzionati a meno di un’ora e mezza da Roma. Otto famiglie di patologie ammesse. Una procedura che molti medici di base non spiegano benissimo, e qualche trappola burocratica che fa perdere tempo. Ecco come orientarsi davvero. C’è un diritto di cui nel Lazio si parla poco e che vale, per ciascun cittadino, un ciclo completo di cure termali ogni anno solare. Non è un’opportunità riservata a chi ha “qualcosa di serio”: è una prestazione sanitaria a tutti gli effetti, regolata da un decreto ministeriale del 1994 e periodicamente aggiornata, che il Servizio Sanitario Nazionale eroga a fronte di una semplice prescrizione del medico di base e del pagamento di un ticket.🔗 Leggi su Ezrome.it

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