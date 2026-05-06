Cure termali e contributi bloccati da anni | la Regione vuole cambiare le regole

Da udinetoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di voler modificare le regole che stabiliscono il contributo giornaliero per le cure termali rivolto a mutilati e invalidi di guerra. La normativa attuale è in vigore da diversi anni e ora si prevede un aggiornamento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si sta lavorando a una revisione delle disposizioni esistenti.

La Regione Friuli Venezia Giulia prepara una revisione della normativa che regola il contributo giornaliero per le cure termali destinato ai mutilati e invalidi di guerra. L’annuncio è arrivato in III Commissione consiliare dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto per.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Notizie correlate

Scuole paritarie, anni di servizio che non contano per la carriera: il DDL Bucalo-Petrenga al Senato vuole cambiare le regole sul pre-ruolo: “Dare il senso di giustizia ai docenti”. INTERVISTALa sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, in Piazza Capranica 72 a Roma, ha ospitato il convegno dal titolo...

Cure termali, yoga e nutrizione: "Miglioramenti nelle donne reduci da terapie oncologiche"di Anna Duchini Dopo la malattia, il ritorno alla vita quotidiana è spesso un percorso lento, ma grazie ad un nuovo approccio, fatto di cura ma anche...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Vi ricordiamo che... scadenze e date utili di maggio 2026; Aperte le iscrizioni per le cure termali; Spese che si possono scaricare nel 730: ecco quali sono; Molise, firmato il nuovo CIRL Edilizia PMI.

cure termali e contributiCure termali e contributi bloccati da anni: la Regione vuole cambiare le regoleL’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi annuncia una revisione della normativa sui contributi destinati a mutilati e invalidi di guerra. Il sostegno economico è fermo dal 2012 ... udinetoday.it

cure termali e contributiSalute: Riccardi, verso nuova norma su contributo cure termaliIn III Commissione l'annuncio della riforma per adeguare una misura del 2012 riguardante mutilati e invalidi di guerra Pordenone, 5 mag - L'obiettivo Ã¨ predisporre un nuovo testo ... ilgazzettino.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.