Cure termali e contributi bloccati da anni | la Regione vuole cambiare le regole
La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di voler modificare le regole che stabiliscono il contributo giornaliero per le cure termali rivolto a mutilati e invalidi di guerra. La normativa attuale è in vigore da diversi anni e ora si prevede un aggiornamento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si sta lavorando a una revisione delle disposizioni esistenti.
La Regione Friuli Venezia Giulia prepara una revisione della normativa che regola il contributo giornaliero per le cure termali destinato ai mutilati e invalidi di guerra. L’annuncio è arrivato in III Commissione consiliare dall’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi, intervenuto per.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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