Cure termali e contributi bloccati da anni | la Regione vuole cambiare le regole

La Regione Friuli Venezia Giulia ha annunciato di voler modificare le regole che stabiliscono il contributo giornaliero per le cure termali rivolto a mutilati e invalidi di guerra. La normativa attuale è in vigore da diversi anni e ora si prevede un aggiornamento. Nessuna decisione definitiva è stata ancora presa, ma si sta lavorando a una revisione delle disposizioni esistenti.