Una foto scattata nel 2007 mostra Messi mentre fa il bagnetto a un bambino di 19 anni fa, Lamine Yamal, con una vasca, un anatroccolo di plastica e un asciugamano. L’immagine, pubblicata come parte del calendario Unicef, è diventata simbolo di un legame che si è sviluppato nel tempo. La foto rappresenta il primo incontro tra i due, avvenuto quando Yamal era ancora bambino.

Una vasca, un anatroccolo di plastica e un asciugamano: il primo incontro tra Leo Messi e Lamine Yamal è tanto particolare quanto surreale. Uno scatto banale, quello di un fotografo di As per il calendario Unicef del 2007, che segna l’inizio di una storia leggendaria. L’argentino con i capelli lunghi e senza barba è ai primi anni della sua carriera vincente e irripetibile, quel bebé paffutello nell’acqua è ai suoi primi mesi di vita. Un battesimo calcistico in piena regola. E diciannove anni dopo Lionel Messi e Lamine Yamal si ritrovano, questa volta una contro l’altro. Con in palio la Coppa del Mondo. Messi e Yamal, la foto simbolo. Una foto fatta e dimenticata, poi riesumata a distanza di anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ilfattoquotidiano.it - Messi fa il bagnetto a Lamine Yamal: la foto di 19 anni fa è il simbolo della finale dei Mondiali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Young Messi Was Insane, but Lamine Yamal is MONSTER at 18

Notizie e thread social correlati

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato, ora che si affronteranno in finale ai MondialiUna foto mostra Lionel Messi mentre fa il bagnetto a un neonato, Lamine Yamal, che ora sarà avversario in finale ai Mondiali.

La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonatoUna foto mostra Lionel Messi che tiene in braccio un neonato, Lamine Yamal, mentre fa il bagnetto.

Temi più discussi: La foto di Lionel Messi che fa il bagnetto a Lamine Yamal neonato; La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissima; Il bagnetto di Yamal con Messi: com’è nata la foto del 2007 che ora diventa simbolo della finale del Mondiale; Messi contro Yamal: dal bagnetto alla finale dei Mondiali.

#FIFAWorldCup È virale sui social la foto per un calendario benefico dell’Unicef del 2007 in cui Messi 20enne fa un bagnetto a un neonato: ebbene, segno del destino, quel bimbo è il talento spagnolo Lamine Yamal. Domenica si contenderanno la Coppa d x.com

Lionel Messi che fa il bagno a Lamine Yamal di 5 mesi nel 2007. Oggi entrambi sono finalisti ai Mondiali 2026. reddit

Messi e il bagnetto a baby Yamal: 19 anni fa l'incredibile foto dei campioni che si giocheranno il MondialeNel 2007, per un calendario benefico, Leo si fece ritrarre in una serie di scatti in cui teneva in braccio il piccolo Lamine, estratto a sorte tra i bimbi della famiglie meno fortunate. Domenica i due ... msn.com

La vera storia della foto di Messi che fa il bagnetto a Yamal, il fotografo: È stata difficilissimaBeh, sono cresciuto un po', e anche Leo. Spero di poter affrontare Lionel Messi in finale, visto che non ci siamo riusciti nella Finalissima. Con queste parole, pronunciate in una recente intervista ... fanpage.it