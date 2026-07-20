Quattro cuccioli di cane sono morti a causa del caldo su un terrazzo nel centro storico di Sciacca. La polizia municipale ha denunciato il proprietario alla Procura per maltrattamenti e uccisione di animali. La vicenda si svolge ora in tribunale, ma gli attivisti criticano la decisione di non procedere con l’arresto immediato.

L’orrore dei 4 cuccioli morti per il caldo sul terrazzo di un immobile disabitato nel centro storico di Sciacca (Agrigento) finirà in tribunale. Il proprietario dei cani è stato già denunciato, dalla polizia municipale, alla Procura per maltrattamenti d’animali e uccisione di animali d’affezione. La Lega nazionale per la difesa del cane (Lndc) ha annunciato, attraverso il deputato Francesco Emilio Borrelli, battaglia legale per gli 8 animali rimasti sotto il sole con temperature che hanno raggiunto i 43 gradi, senza acqua e con un piccolo tetto di lamiera come riparo. Il video che riprende la scena con la cagna madre che si agita sul terrazzo sentendo guaire i cuccioli sta diventando virale sui social. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

© Gazzettadelsud.it - Cuccioli di cane morti per caldo in Sicilia: gli attivisti denunciano "Il proprietario non finirà in cella"

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