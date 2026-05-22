flotilla gli attivisti denunciano violenze dopo il fermo in israele

Gli attivisti della Flotilla umanitaria sono tornati in Italia dopo essere stati fermati dalle autorità israeliane durante una missione verso Gaza. Secondo quanto riferiscono, avrebbero subito pestaggi, umiliazioni e presunti abusi durante le operazioni di fermo. I membri del gruppo denunciano comportamenti violenti e intimidatori da parte delle forze di sicurezza israeliane, senza fornire dettagli aggiuntivi sulle circostanze di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e reazioni da parte di organizzazioni e rappresentanti politici.

Pestaggi, umiliazioni e presunti abusi: sono queste le accuse lanciate dagli attivisti della Flotilla umanitaria diretta a Gaza, rientrati in Italia dopo il fermo da parte delle autorità israeliane. Secondo le testimonianze, i partecipanti sarebbero stati costretti a restare incatenati alle caviglie, bendati e identificati con numeri. Alcuni avrebbero riportato fratture e lesioni interne, mentre altri denunciano anche violenze su donne e persone anziane. Racconti simili arrivano anche dagli altri attivisti liberati dal centro di detenzione di Ketziot e trasferiti su voli charter diretti in Europa. Vittorio Sergi, del coordinamento Marche per la Palestina, ha descritto l’area di detenzione nel porto di Ashdod come una struttura circondata da filo spinato e container. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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Flotilla, gli attivisti denunciano violenze da parte di Israele

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