Durante un normale controllo di polizia, un uomo di 42 anni è morto a Bologna. La notizia ha suscitato reazioni politiche sia a livello locale che nazionale. La famiglia ha chiesto chiarimenti, mentre le autorità hanno confermato che l’intervento è stato eseguito in modo adeguato. La vicenda ricorda altri casi di cronaca passata, attirando attenzione sulle modalità di intervento delle forze dell’ordine.

Sono arrivate immediate le reazioni della politica – locale e nazionale – alla morte del 42enne Abderrahim Fakir a Bologna, durante un controllo della polizia. La prima a intervenire è stata Ilaria Cucchi (foto), sorella di Stefano Cucchi (morto nel 2009 a seguito di percosse, mentre era in custodia cautelare) e oggi senatrice nelle file di Avs: "Si tratterebbe dell’ennesimo caso di un uomo in chiaro stato confusionale, che chiede aiuto e, invece di avere soccorso, viene bloccato dalle forze dell’ordine e si dirà – ha spiegato – che è morto per asfissia posturale. Mi auguro che non sia così, che non sia l’ennesimo caso, come quello che è successo a Riccardo Magherini o a Federico Aldrovandi". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cucchi (Avs): nuovo caso Aldrovandi. Bignami: no, intervento adeguato

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