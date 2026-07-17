Carcere di Pisa Cucchi Avs | Detenuto tenta il suicidio davanti a noi
Un detenuto ha tentato il suicidio davanti agli occhi di una delegazione di avvocati durante una visita nel carcere di Pisa. La scena è stata descritta come estremamente spaventosa. Il penitenziario presenta condizioni igienico-sanitarie gravissime, con le celle sovraffollate oltre il doppio della capienza prevista. La visita si è svolta nel carcere di Don Bosco, dove sono emersi problemi strutturali e di gestione.
La senatrice dopo la visita al Don Bosco: "Scena spaventosa. L’istituto cade a pezzi, condizioni igienico-sanitarie gravissime e sovraffollamento al 200%". 🔗 Leggi su Lanazione.it
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