Carcere di Pisa Cucchi Avs | Detenuto tenta il suicidio davanti a noi

Notizia in breve

Un detenuto ha tentato il suicidio davanti agli occhi di una delegazione di avvocati durante una visita nel carcere di Pisa. La scena è stata descritta come estremamente spaventosa. Il penitenziario presenta condizioni igienico-sanitarie gravissime, con le celle sovraffollate oltre il doppio della capienza prevista. La visita si è svolta nel carcere di Don Bosco, dove sono emersi problemi strutturali e di gestione.