Bologna FdI difende i poliziotti | Intervento professionale e adeguato Cucchi | Altro Magherini?

Da repubblica.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Le autorità di polizia hanno affermato che l’intervento nel quartiere Pilastro a Bologna è stato condotto in modo professionale e adeguato. La famiglia di Abderrahim Fakir ha chiesto attenzione, paragonando la situazione a quella di altri casi di violenza. La morte del giovane durante l'operazione ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti. La vicenda ha attirato l’attenzione pubblica e politica, con dibattiti sui metodi delle forze dell’ordine.

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Dopo lo shock e il silenzio, gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, morto durante un intervento di polizia al rione Pilastro a Bologna scatenano reazioni. In difesa dei poliziotti si schiera il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami:“La morte di una persona è sempre un evento drammatico. Attendiamo l'esito delle doverose verifiche in corso, ma da quanto è dato comprendere l'intervento delle forze dell'ordine, richiesto dai cittadini e a cui dei cittadini hanno contribuito, risulta condotto con professionalità e modalità consone al tipo di esigenza che si era posta". E ancora. "La presenza di operatori del 118 durante tutto l'intervento contenitivo rappresenta ulteriore elemento di conferma. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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