Michele Criscitiello ha commentato la vicenda dell’inchiesta sul mondo arbitrale, affermando che sarebbe giusto che Rocchi lasciasse il calcio. Nel suo editoriale per Sportitalia, ha espresso giudizi severi sulla situazione, senza approfondire ulteriori dettagli sulla vicenda.

Gli esiti dell’inchiesta sul mondo arbitrale continuano a far discutere. Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha analizzato la vicenda con toni molto duri. Il giudizio sul piano penale è netto. Quello sul piano sportivo lo è ancora di più. Il giornalista parte dal titolo scelto per il proprio intervento: “Rocchi, non c’era nulla di penale ma anche nulla di sportivo”. Secondo Criscitiello, l’intervento della Procura non avrebbe portato alla luce elementi sufficienti per sviluppare un’indagine più profonda. Le intercettazioni avrebbero fatto emergere soprattutto dinamiche interne, conversazioni e comportamenti discutibili. Non sarebbero però emersi profili penalmente rilevanti. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Criscitiello attacca Rocchi: “Giusto che lasci il calcio”

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