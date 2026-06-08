Michele Criscitiello ha commentato la situazione finanziaria e gestionale del club, affermando che il proprietario non ha competenze nel settore calcio. Ha suggerito che il club dovrebbe cercare un acquirente per risolvere le difficoltà attuali. La dichiarazione si concentra sulla mancanza di esperienza del proprietario nel settore sportivo e sulla necessità di un cambio di proprietà per affrontare le problematiche del club.

Il clima in Casa Milan non è assolutamente sereno, anzi. A lanciare una durissima accusa contro l'attuale gestione del club rossonero è stato il giornalista e direttore di Sportitalia Michele Criscitiello. All'interno del suo solito editoriale, il direttore ha usato parole al vetriolo nei confronti della proprietà americana. "Quello che sta accadendo al Milan è qualcosa che va al di là della disorganizzazione e dell’improvvisazione. In queste settimane c’è una totale mancanza di rispetto verso i tifosi, la bacheca e la storia di questo club. Cardinale non è uomo di calcio ma neanche di spettacolo. Chi guida una società come il Milan deve avere, in ordine: soldi, passione, competenza e cultura verso questo sportbusiness. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Criscitiello demolisce il Milan: “Cardinale non è un uomo di calcio, deve trovare un acquirente”

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