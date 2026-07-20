La Polizia di Stato ha arrestato 539 persone in 44 province italiane durante un’operazione contro la criminalità giovanile. Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli mirati su droga, armi, violenza e reati predatori. Sono stati impegnati numerosi agenti in tutto il territorio nazionale, con posti di blocco e perquisizioni. L’intervento ha coinvolto diverse aree, concentrandosi su gruppi di giovani sospettati di attività illecite.

Contrasto alla criminalità giovanile: controlli in tutta Italia tra droga, armi, violenza e reati predatori. Operazione della Polizia di Stato in 44 province. La Polizia di Stato ha concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria coordinata dal Servizio Centrale Operativo e svolta in 44 province italiane per il contrasto della criminalità giovanile. L’attività si è concentrata su soggetti coinvolti, singolarmente o in gruppo, in reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi, nonché in comportamenti riconducibili a fenomeni di discriminazione e odio. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli Arresti, denunce e sequestri. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia: 539 arresti in 44 province

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Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province, 539 arresti

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Criminalità giovanile, maxi blitz della Polizia in 44 province: 539 arresti e scatta l’allarme per l’odio diffuso sui socialUna vasta operazione di polizia ha coinvolto 44 province italiane, portando all’arresto di 539 persone.

Maxi operazione contro criminalità giovanile e baby gang: droga, armi e furti, 539 arresti in 44 provinceNella più grande operazione contro la criminalità giovanile sono stati arrestati 539 persone in 44 province.

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Maxi operazione di polizia in tutta Italia contro la criminalità giovanile. 539 arresti, tra questi 47 minorenni. Quasi mille profili social inneggianti all’odio, alla violenza fisica, anche contro la polizia, nonché all’uso di armi. Sequestrati 703 chili di stupefacenti. x.com

Criminalità giovanile, maxi operazione della Polizia in 44 province: oltre 500 arrestiControllate più di 180 mila persone e sequestrati centinaia di chili di droga e armi. Nel mirino delle forze dell'ordine anche i social: individuati quasi mille profili che inneggiavano alla violenza ... tg.la7.it

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