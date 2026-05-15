La Cremonese si prepara ad affrontare l'Udinese, con la squadra che lavora per definire la formazione. Pezzella, dopo aver subito una forte botta durante la partita contro il Pisa, ha svolto allenamenti individuali e resta in dubbio. La decisione sul suo impiego sarà presa nelle prossime ore. Davanti, invece, Vardy è stato confermato titolare e dovrebbe partire dall'inizio. La squadra si concentra sulla sfida, cercando di recuperare tutti gli effettivi disponibili.

Ieri lavoro tattico per la Cremonese in vista della sfida in Friuli di domenica sera. Giampaolo ha due giocatori in dubbio: Pezzella, che è uscito per una forte botta nella sfida contro il Pisa e per tutta la settimana ha lavorato a parte, e proprio Payero le cui condizioni vanno valutate di giorno in giorno. I due faranno di tutto per essere disponibili. Intanto però come terzino sinistro montano le chance per Folino che garantisce più copertura e anche per le non perfette condizioni di Floriani. Bianchetti sostituirà Baschirotto, mentre a centrocampo probabile conferma per Grassi e Maleh. Esterni offensivi Vandeputte a sinistra e Barbieri a destra. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cremonese, le ultime verso l'Udinese: Pezzella in dubbio. Davanti confermato Vardy

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