Catanzaro-Avellino Pontisso punisce gli irpini | il Giallorosso guida

Da ameve.eu 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita tra Catanzaro e Avellino, Pontisso ha segnato un gol decisivo che ha portato in vantaggio i padroni di casa. La squadra ospite ha cercato di reagire nel secondo tempo, ma si è trovata di fronte a una difesa molto compatta. Le formazioni sono rimaste in equilibrio fino a quando non sono entrate le sostituzioni dalla panchina, che hanno tentato di cambiare l’andamento del match.

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? Punti chiave Come farà l'Avellino a superare la difesa compatta di Ballardini?. Chi entrerà dalla panchina per cambiare l'inerzia del secondo tempo?. Quale errore tattico ha permesso a Pontisso di segnare il gol?. Come cambierà il percorso verso le semifinali dopo questo risultato?.? In Breve Gol di Pontisso al 42° minuto dopo la parata di Pigliacelli su Sounas al 10°. Ballardini schiera 3-4-2-1 con Liberali e Alesi, Aquilani risponde con 4-3-1-2. Cancellotti riceve ammonizione durante la prima frazione di gioco al Ceravolo. Vittoria necessaria per evitare il confronto con il Palermo nei play-off. Al 42° minuto del primo tempo al Ceravolo, Pontisso ha sfruttato una falla nella difesa irpina per regalare il vantaggio al Catanzaro contro l’Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu

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