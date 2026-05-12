Catanzaro-Avellino Pontisso punisce gli irpini | il Giallorosso guida

Durante la partita tra Catanzaro e Avellino, Pontisso ha segnato un gol decisivo che ha portato in vantaggio i padroni di casa. La squadra ospite ha cercato di reagire nel secondo tempo, ma si è trovata di fronte a una difesa molto compatta. Le formazioni sono rimaste in equilibrio fino a quando non sono entrate le sostituzioni dalla panchina, che hanno tentato di cambiare l’andamento del match.

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