Crack bancari indennizzi per 1,35 miliardi ai risparmiatori Corte dei conti | programmazione più mirata

Il Fondo indennizzo risparmiatori ha previsto di erogare 1,35 miliardi di euro in indennizzi ai clienti coinvolti in crisi bancarie. La Corte dei conti ha richiesto che il fondo migliori la pianificazione delle risorse, affinché le nuove richieste di indennizzo siano gestite nel minor tempo possibile.

Il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) dovrà assicurare una più accurata programmazione finanziaria e la definizione delle nuove istanze «nel più breve tempo possibile». A prescriverlo la Corte dei conti che ha approvato la relazione sul Fondo istituito dalla legge di bilancio 2019, con una dotazione finanziaria complessiva di 1,6 miliardi di euro nel triennio 2019-2021. Gestito dal Mef, il Fir è volto all’indennizzo dei risparmiatori, dei loro familiari e dei successori mortis causa, titolari di azioni o obbligazioni subordinate, che abbiano subito un ingiusto pregiudizio, a causa di violazioni massive degli obblighi di informazione,... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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