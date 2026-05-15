La Corte dei Conti spagnola ha rilevato che circa 2,4 miliardi di euro di fondi europei sono stati destinati alle pensioni nel paese. Si discute anche di come i fondi ricevuti durante la pandemia di Covid-19 possano essere utilizzati per sostenere il sistema pensionistico. Inoltre, la Germania ha inviato interrogazioni alla Commissione Europea riguardo a questa gestione dei fondi e alle modalità di impiego delle risorse provenienti dall’Unione Europea.

? Punti chiave Come può la Spagna usare fondi Covid per le pensioni?. Perché la Germania ha presentato interrogazioni alla Commissione Europea?. Quali sono le conseguenze per i contribuenti dei paesi solidi?. Chi deve verificare la legalità di questi spostamenti di liquidità?.? In Breve Oltre 10 miliardi di euro contestati tra bilancio 2024 e previsioni 2025.. Opposizione tedesca AfD e CDU interroga la Commissione europea su fondi Next Generation.. Madrid difende l'operazione come normale gestione della liquidità tra voci di bilancio.. Bruxelles valuta la distinzione tecnica tra uso finale fondi e flussi di cassa.. Il Tribunal de Cuentas spagnolo ha rilevato l’impiego di 2. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spagna, Corte dei Conti: 2,4 miliardi di fondi UE usati per le pensioni

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