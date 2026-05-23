La Corte dei Conti ha rilevato che i costi dell'acquisto degli F-35 in Italia sono triplicati rispetto alle stime iniziali. I nuovi calcoli indicano un incremento considerevole, in parte legato all’aggiornamento del modello Block 4. Questo aggiornamento appare come una seconda rata obbligatoria, aumentando ulteriormente le spese complessive. La relazione evidenzia come le spese siano aumentate nel corso dei diversi accordi di acquisto.

? Domande chiave Come si è arrivati a triplicare i costi rispetto alle stime iniziali?. Perché l'aggiornamento Block 4 assomiglia a una seconda rata obbligatoria?. Chi paga realmente le spese per la manutenzione e i software?. Come influisce la gestione dei codici digitali sulla sovranità italiana?.? In Breve Aggiornamento Block 4 costa 52 milioni di euro per ogni singolo velivolo.. ARCI stimava 35 miliardi di euro per spese operative e supporto logistico.. Partecipazione industriale concentrata nel polo produttivo di Cameri.. Costi operativi legati a motori, software e infrastrutture logistiche.. L’Italia ha stanziato 11,8 miliardi di euro per il programma F-35, una cifra che supera di circa tre volte le stime iniziali previste per l’acquisizione dei velivoli. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F-35, Corte dei Conti: costi per l’Italia triplicati rispetto alle stime

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