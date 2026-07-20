CR7-Mbappé le illusioni Il romanzo di Vozinha Ancelotti senza gloria

Dopo 104 partite, il Mondiale si avvia alla conclusione, lasciando molte emozioni e giudizi. Nel torneo si sono affrontati Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé, ma le aspettative di un duello tra i due non sono state soddisfatte. Le loro prestazioni sono state altalenanti e non hanno inciso come previsto. Ancelotti, senza gloria, ha seguito le partite senza riuscire a cambiare il corso degli eventi. La competizione si avvia verso la fine senza grandi sorprese o colpi di scena significativi.

Dopo 104 partite, il Mondiale è volto al termine lasciando una infinita scia di emozioni. E di giudizi: la massima vetrina planetaria del pallone ha offerto a miliardi di persone la possibilità di ammirare (o bocciare) i campioni più celebrati, così come i carneadi che hanno afferrato magari solo 15 minuti di celebrità, come insegnava Andy Warhol: siamo in America. Ecco il pagellone di Canada-Messico-Usa 2026. Messi 10. Non perché ha quel numero sulla schiena. La Pulce argentina, più che per le impareggiabili doti tecniche, agonistiche e di leadership, si merita la standing ovation globale per come sa ridicolizzare i dati dell’anagrafe. Un messaggio enorme a chiunque di noi dubiti sulle seconde o terze possibilità della vita, sull’aprire o meno nuove porte. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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