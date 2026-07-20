Il pagellone finale dei Mondiali | Mbappé gol e illusioni Vozinha da romanzo Ancelotti senza gloria

Dopo 104 partite, il Mondiale si avvia alla conclusione. Tra i protagonisti, il francese Mbappé ha segnato un gol che ha attirato molta attenzione, mentre l’estremo difensore brasiliano Vozinha ha vissuto una partita da ricordare. L’allenatore italiano ha guidato la squadra senza ottenere risultati di rilievo. La competizione ha lasciato molte emozioni e giudizi, ma nessuna modifica agli aspetti tecnici e alle prestazioni dei singoli.

New York – Dopo 104 partite, il Mondiale è volto al termine lasciando una infinita scia di emozioni. E di giudizi: la massima vetrina planetaria del pallone ha offerto a miliardi di persone la possibilità di ammirare (o bocciare) i campioni più celebrati, così come i carneadi che hanno afferrato magari solo 15 minuti di celebrità, come insegnava Andy Warhol: siamo in America. Ecco il pagellone di Canada-Messico-Usa 2026. Messi 10. Non perché ha quel numero sulla schiena. La Pulce argentina, più che per le impareggiabili doti tecniche, agonistiche e di leadership, si merita la standing ovation globale per come sa ridicolizzare i dati dell’anagrafe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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EL GOL DE MBAPPE PARA EL 0-1 BRASIL VS FRANCIA

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