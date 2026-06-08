A pochi giorni dall'inizio del Mondiale, il terzino brasiliano ha confermato la sua presenza nel team verdeoro guidato da Carlo Ancelotti. Ha parlato della sua carriera e del torneo, paragonando l’esperienza di Ancelotti a quella di Cristiano Ronaldo. Ha anche menzionato il suo passato con la Juventus, sottolineando di aver ricevuto molto affetto durante il periodo in Italia.

2026-06-08 18:52:00 Arrivano conferme da TS: A tutto Danilo. A pochi giorni dall’inizio del Mondiale, il terzino brasiliano ha parlato della sua carriera arrivando poi a parlare dell’imminente torneo che disputerà con i verdeoro guidati da Carlo Ancelotti. Si è parlato di Real Madrid e della pressione di giocare lì, ma anche del Manchester City e di Pep Guardiola. Immancabile, ovviamente, una parentesi sulla sua esperienza alla Juventus, a cui è rimasto legatissimo come testimoniato dal saluto allo Stadium dello scorso gennaio. Danilo e l’esperienza al Real. Il terzino, nell’intervista rilasciata a The Athletic, ha parlato innanzitutto del Real Madrid e della pressione psicologica di giocare in un club del genere: “ Diventi una specie di fuoriclasse, anche se non conduci quel tipo di vita, e devi fare i conti con questa situazione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Tuttosport – Danilo e il Brasile al Mondiale: “Ancelotti come CR7! Juve? Mi sono sentito amato, ho cercato di…”

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