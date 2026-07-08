Moonlight Peaks | Guida completa alla pesca per trovare tutti i pesci e guadagnare monete

In Moonlight Peaks, la pesca è una delle attività più vantaggiose da sbloccare subito. Permette di catturare vari tipi di pesci e accumulare monete utili per avanzare nel gioco. La guida fornisce dettagli su come trovare tutti i pesci e massimizzare i guadagni. La pesca si svolge durante le ore notturne e rappresenta una risorsa chiave per migliorare le proprie capacità e progredire nel gestionale di vita soprannaturale.

La pesca in Moonlight Peaks è una delle attività più utili da sbloccare il prima possibile. In un gestionale di vita soprannaturale dove ogni notte va sfruttata bene tra coltivazioni, missioni, esplorazione e rapporti con gli abitanti del villaggio, sapere dove pescare permette di ottenere monete, completare la collezione e recuperare risorse senza perdere troppo tempo. Il sistema non è complicato, ma nasconde alcune regole importanti. Non tutti i pesci si trovano nello stesso luogo, alcuni compaiono solo con la pioggia, altri sono legati a specifiche stagioni e altri ancora richiedono una canna migliorata. Per questo conviene organizzarsi fin dalle prime notti, evitando di pescare sempre nello stesso punto e rischiare di ritrovarsi con una collezione incompleta. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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