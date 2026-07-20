Covid | reintegro medici no Vax radiati anestesisti Siaarti | Pericoloso precedente
Roma, 20 lug. (Adnkronos Salute) - La Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva (Siaarti) esprime profonda preoccupazione e ferma contrarietà rispetto all'emendamento approvato dalla Commissione Affari sociali della Camera nell'ambito del disegno di legge delega per la riforma delle professioni sanitarie. La disposizione - ricostruisce la società scientifica in una nota - consente ai sanitari radiati per fatti non dolosi connessi alla pandemia da Sars-CoV-2 di presentare una richiesta di reiscrizione all'Albo professionale alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie. A giudizio di... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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i medici no vax radiati durante il Covid potranno tornare nell'albo. «Vergogna senza precedenti»
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L’emendamento della maggioranza che prevede il reintegro del personale sanitario radiato durante il Covid per non essersi vaccinato è un insulto alla memoria dei 383 medici che si sono sacrificati per continuare a curare i pazienti durante la pandemia e a tu facebook
Una foto diventata simbolo della lotta al Covid dei sanitari, finita anche su Times: il volto segnato dalla mascherina, gli occhi stanchi. Oggi Martina Benedetti, infermiera di terapia intensiva, scrive per commentare il reintegro dei medici no-vax. Dopo sei anni da x.com
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