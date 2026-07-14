La destra reintegra negli ospedali i medici No vax radiati durante il Covid

La maggioranza ha approvato un emendamento che permette a medici, infermieri e altri operatori sanitari radiati durante il periodo della pandemia di richiedere la reiscrizione agli albi professionali. Questa misura consente loro di tornare a esercitare la professione, anche se erano stati esclusi dagli Ordini professionali nel periodo del Covid.

La maggioranza ha ottenuto il via libera a un emendamento che consente a medici, infermieri e altri operatori sanitari espulsi dagli Ordini professionali nel periodo della pandemia di chiedere la reiscrizione agli albi e, di conseguenza, di tornare a esercitare la professione. Le opposizioni insorgono compatte, definendo la misura un insulto a chi ha lavorato in prima linea contro il Covid. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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