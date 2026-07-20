Costume a pantaloncino e camicia di lino vanno ancora alla grande ecco come abbinarli

Da gqitalia.it 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il costume a pantaloncino e la camicia di lino sono ancora molto diffusi. Per abbinarli, si consiglia di optare per colori complementari e tessuti leggeri, ideali per la stagione calda. Questi capi vengono spesso combinati con scarpe leggere e accessori minimalisti. La tendenza rimane stabile, con molte proposte di styling che puntano su semplicità e comfort.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Costume a pantaloncino e camicia di lino con il gran caldo sono un abbinamento quasi obbligato. Al giorno d’oggi, ci sono tre certezze nella vita: la morte, le tasse e un indice UV superiore a 11 sul fronte radiazioni solari. Questo vale in tutta Europa grazie al riscaldamento globale. Perciò, che tu abbia prenotato un volo EasyJet o meno, avrai bisogno dei due capisaldi estivi per affrontare il caldo insieme al tuo ventilatore portatile: pantaloncini da bagno e camicia di lino, una combinazione intramontabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

costume a pantaloncino e camicia di lino vanno ancora alla grande ecco come abbinarli
© Gqitalia.it - Costume a pantaloncino e camicia di lino vanno ancora alla grande, ecco come abbinarli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

3 Vacation style principles for warm weather destinations

Video 3 Vacation style principles for warm weather destinations

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Dimenticatevi laccetti e sgambature estreme: il costume pantaloncino è tornato per un'estate all'insegna del movimento, del comfort e della libertà.

Dalla spiaggia all’aperitivo, il costume per lui ora anche in lino e reversibileNegli ultimi anni, il costume da bagno per uomo ha subito alcune trasformazioni, passando da un semplice capo funzionale a un'icona di stile...

Temi più discussi: Era ora: il ritorno del costume da bagno con i pantaloncini; Costume a pantaloncino e camicia di lino vanno ancora alla grande, ecco come abbinarli; Costume con i pantaloncini: i modelli comodi e glamour dell’estate 2026; Dimenticatevi laccetti e sgambature estreme | il costume pantaloncino è tornato per un' estate all' insegna del movimento del comfort e della libertà.

costume a pantaloncino eLibere di muoversi: il costume pantaloncino è la sorpresa dell’estate 2026Un po’ surfista, un po’ pin up: il costume pantaloncino da donna fa un inaspettato ritorno tra le tendenze dell’estate 2026. msn.com

Tutto sotto controllo. Il costume a pantaloncino è il più furbo dell’estateÈ tornato, e non solo nel guardaroba delle sportive. Il costume a pantaloncino sfila sulle passerelle Primavera-Estate 2025, reinterpretato dai designer. Miu Miu lo trasforma in divisa balneare ... iodonna.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web