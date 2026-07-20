Il costume a pantaloncino e la camicia di lino sono ancora molto diffusi. Per abbinarli, si consiglia di optare per colori complementari e tessuti leggeri, ideali per la stagione calda. Questi capi vengono spesso combinati con scarpe leggere e accessori minimalisti. La tendenza rimane stabile, con molte proposte di styling che puntano su semplicità e comfort.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Costume a pantaloncino e camicia di lino con il gran caldo sono un abbinamento quasi obbligato. Al giorno d’oggi, ci sono tre certezze nella vita: la morte, le tasse e un indice UV superiore a 11 sul fronte radiazioni solari. Questo vale in tutta Europa grazie al riscaldamento globale. Perciò, che tu abbia prenotato un volo EasyJet o meno, avrai bisogno dei due capisaldi estivi per affrontare il caldo insieme al tuo ventilatore portatile: pantaloncini da bagno e camicia di lino, una combinazione intramontabile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Costume a pantaloncino e camicia di lino vanno ancora alla grande, ecco come abbinarli

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