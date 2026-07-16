Pratico, comodissimo, molto cool: il costume con pantaloncino da donna è l’alternativa comoda al classico bikini a triangolo, o ai modelli sgambati. Amato soprattutto da chi fa sport in acqua o sul bagnasciuga, il costume con shorts o culotte è di nuovo protagonista grazie al ritorno dell’estetica anni Duemila, e alla crescente richiesta di sportswear di lusso. Costumi pensati per avere alte prestazioni, quindi, ed essere glamour al tempo stesso. Da surfista o da pin up: guida ai costumi pantaloncino donna per l’estate 2026, come sceglierli e dove comprarli. Anni Duemila: il ritorno del costume pantaloncino sportivo. Bikini coi laccetti o intero sgambato? Nel derby estivo per eccellenza arriva un nuovo competitor: il costume pantaloncino donna. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dimenticatevi laccetti e sgambature estreme: il costume pantaloncino è tornato per un'estate all'insegna del movimento, del comfort e della libertà.

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