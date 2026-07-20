L'ultimo match di Messi si è concluso con la sconfitta della sua squadra in finale di Coppa del Mondo, con il francese Mbappé che ha superato il record di gol segnati ai Mondiali, 22 contro 21. Messi ha anche perso la possibilità di essere il capocannoniere del torneo, con 8 reti contro le 10 del avversario. Alla fine della partita, il giocatore ha pianto, senza riuscire a trattenere le emozioni.

L’ultimo Messi non ha trattenuto le lacrime. Alla fine ha perso tutto: la Coppa, il record di gol segnati ai Mondiali, perché Mbappé lo ha superato sabato (22 a 21), la possibilità di chiudere da capocannoniere di questo torneo, battuto anche in questo caso dal francese (10 a 8). Ma il suo percorso, finale esclusa, ha entusiasmato il mondo e non ha fornito l’immagine di un giocatore di 39 anni che si trascina per il campo per ritagliarsi l’ultimo scampolo di gloria. Finché c’è stato un gran Messi, con le sue fiammate improvvise e le pause calcolate, c’è stata una grande Argentina. La storia con la Seleccion, dopo 207 presenze e 125 gol, dovrebbe essersi chiusa nel New Jersey, anche se è probabile che ci sarà un tributo, una gara in cui a Buenos Aires, e non dall’altra parte delle Americhe, la sua gente potrà salutarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Così Messi ha perso tutto in una sera. E ora? L'Argentina riparte dai nuovi leader e dagli... italiani

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