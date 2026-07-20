L'ultimo Mondiale di Messi si è concluso con la perdita di diversi record e titoli. Ha visto superare il record di gol segnati ai Mondiali da Mbappé, che ha segnato 22 reti contro le 21 dell'argentino. Inoltre, non ha più la possibilità di essere il capocannoniere del torneo, avendo ottenuto 8 gol contro i 10 del francese. La finale ha visto Messi in lacrime, dopo aver perso sia la Coppa che i record individuali.

L’ultimo Messi non ha trattenuto le lacrime. Alla fine ha perso tutto: la Coppa, il record di gol segnati ai Mondiali, perché Mbappé lo ha superato sabato (22 a 21), la possibilità di chiudere da capocannoniere di questo torneo, battuto anche in questo caso dal francese (10 a 8). Ma il suo percorso, finale esclusa, ha entusiasmato il mondo e non ha fornito l’immagine di un giocatore di 39 anni che si trascina per il campo per ritagliarsi l’ultimo scampolo di gloria. Finché c’è stato un gran Messi, con le sue fiammate improvvise e le pause calcolate, c’è stata una grande Argentina. La storia con la Seleccion, dopo 207 presenze e 125 gol, dovrebbe essersi chiusa nel New Jersey, anche se è probabile che ci sarà un tributo, una gara in cui a Buenos Aires, e non dall’altra parte delle Americhe, la sua gente potrà salutarlo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Coppa, record di gol mondiali e titolo di capocannoniere: così Messi ha perso tutto

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