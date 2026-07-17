Argentina da 10 formato Messi caccia a un bis leggendario | ora può tutto

L’attuale formazione argentina con Messi in campo ha ottenuto una vittoria fondamentale. La partita si è conclusa con un risultato che permette alla squadra di avanzare nel torneo, grazie a un gol decisivo segnato dall’attaccante. Messi ha giocato tutto l’incontro, mostrando i suoi numeri classici. La partita si è svolta in un grande stadio di New York, davanti a migliaia di tifosi entusiasti.

New York, 17 luglio 2026 – Che sia l’ ultimo tango di Messi con la nazionale? Probabile, e allora c’è da goderselo fino in fondo. Il pieno di classe ed epica che ha spinto l’Argentina alla sua seconda finale consecutiva ai Mondiali ha la firma del Diez, autore dei due assist grazie ai quali Fernandez e Lautaro hanno ribaltato l’Inghilterra in sette minuti. Onestamente, chi poteva pensare a una Albiceleste ancora lì, a giocarsi il titolo, dopo le soffertissime vittorie contro Capo Verde, Egitto e Svizzera? Forse chi non crede alla magia, a uno spirito indomabile e primigenio che scuote chi veste quella maglia. Sull’onda di un entusiasmo che sta travolgendo l’intera nazione, ecco perché Leo e compagni possono puntare un bis storico. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Caccia al bis da 10Messi ha segnato il suo decimo gol in questa stagione, consolidando la sua presenza in campo.

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