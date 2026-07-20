Così l’idrogeno cambia il paradigma della competitività europea Scrive Graditi

L’idrogeno sta modificando il modo in cui l’Europa compete sui mercati energetici. Fino a ora, era visto principalmente come un elemento chiave nella transizione ecologica, volto a ridurre le emissioni di gas serra. Ora, invece, si guarda anche alla sua capacità di migliorare la competitività economica, aprendo nuove opportunità e strategie di approvvigionamento.

Per molti anni l’idrogeno è stato considerato soprattutto uno strumento della transizione ecologica, funzionale alla riduzione delle emissioni climalteranti. Oggi, tuttavia, questa prospettiva non è più sufficiente. La ridefinizione degli equilibri geopolitici, la crescente competizione tecnologica, la vulnerabilità dei sistemi energetici e gli effetti del cambiamento climatico hanno trasformato l’idrogeno in una risorsa strategica non solo per la decarbonizzazione, ma anche per la politica industriale, la sicurezza economica e l’autonomia energetica dell’Unione europea. In questo scenario, la competitività dipende sempre più dalla capacità di creare ecosistemi nei quali università, imprese, istituzioni pubbliche e società collaborano per trasformare la ricerca in innovazione industriale. 🔗 Leggi su Formiche.net

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