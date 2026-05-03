Il presidente di una squadra di calcio ha commentato l’inchiesta in corso, dichiarando che si tratta di un momento di grande amarezza. Ha aggiunto che non esiste una lista di arbitri preferiti o meno apprezzati. Inoltre, ha espresso emozioni intense per aver vinto uno scudetto con la sua squadra, sottolineando che per un professionista con il suo background è un risultato che rimarrà nella memoria.

“Sono emozioni grandissime. Per un professionista come me, nato nel mondo del calcio, arrivare a vincere uno scudetto dell’Inter da presidente è qualcosa di unico e straordinario “. Così Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, a Sky Sport dopo il 21esimo scudetto dell’Inter ottenuto nella vittoria contro il Parma. Poi però il focus si è subito spostato sull’inchiesta arbitri che ha scosso il mondo del calcio, con l’Inter che è stata tirata in ballo: “C’è grande amarezza, da prima del Torino non faccio altro che dire: non esiste una lista di arbitri graditi o non graditi. Ci siamo sempre comportati con correttezza. Non abbiamo nulla da temere”, ha spiegato Marotta con chiarezza.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Marotta sull’inchiesta: “C’è amarezza. Non esiste una lista di arbitri graditi o non graditi”

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