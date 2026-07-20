A Manhattan, tre persone sono morte e 74 sono risultate positive in un focolaio di legionella. Le autorità hanno avviato ispezioni e disinfezioni delle torri di raffreddamento. La legionella è un batterio che può diffondersi attraverso i sistemi di condizionamento, causando polmoniti e sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie. La contaminazione avviene quando le nebbie di acqua infetta vengono inalate.

Il focolaio di legionella con tre morti e 74 casi a Manhattan ha fatto scattare le ispezioni e le disinfezioni delle torri di raffreddamento a New York. In questi sistemi di aria condizionata e negli impianti idrici può proliferare il batterio che provoca la legionellosi, una grave malattia polmonare che può risultare letale per i soggetti con sistemi immunitari più fragili. Cos’è la legionella L’infezione è scatenata dal batterio del genere Legionella pneumophila, nel quale rientrano più di 60 specie diverse suddivise in 71 sierotipi. L’agente patogeno deve il suo nome dalla Legione Americana in cui si diffuse tra i veterani durante un raduno al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia nel 1976, quando fu scoperto e identificato per la prima volta. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cos'è la legionella, i sintomi e i rischi del batterio che può arrivare in casa attraverso i condizionatori

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34 People Died at a Hotel in 1976 — What That Discovered Changed Medicine Forever

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