Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato in ospedale a Napoli dopo aver consumato un concentrato di cannabis noto come Wax, o miele dello sballo. La sostanza, molto potente, ha causato problemi respiratori e alterazioni dello stato di coscienza. La Wax viene estratta dalla cannabis e presenta un alto livello di THC. I medici hanno somministrato cure di emergenza e il giovane è stato tenuto sotto osservazione. La polizia ha avviato indagini sulla provenienza della sostanza.

Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in terapia intensiva a Napoli dopo aver assunto un cucchiaino di Wax, un potente concentrato di cannabis acquistato sul web e noto come “miele dello sballo”. La sostanza ha provocato una grave intossicazione acuta e una crisi respiratoria al giovane. Gli esperti mettono in guardia contro i rischi e i sintomi neurologici legati all’altissima percentuale di THC contenuta nel prodotto. 17enne ricoverato a Napoli per il “miele dello sballo” Un ragazzo di 17 anni è ricoverato in gravissime condizioni e in pericolo di vita al reparto di Rianimazione dell’ospedale San Paolo di Napoli dopo aver assunto la Wax, una sostanza nota sul web come “miele dello sballo”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Miele dello sballo, 17enne ricoverato a Napoli: cos'è la Wax, rischi e sintomi del concentrato di cannabis

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Mangia un cucchiaino di miele da sballo, 17enne in pericolo di vita

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Cos’è il “miele dello sballo” che ha ridotto in fin di vita un 17enne a Napoli: come si assume e quali rischi comportaIl “miele dello sballo” è un estratto di cannabis ottenuto attraverso processi chimici che concentrano i cannabinoidi.

Temi più discussi: Napoli, tre giovani assumono un cucchiaio di miele da sballo: un 17enne è in pericolo di vita; Mangia un cucchiaino di miele da sballo,17enne in pericolo di vita. Che cos’è la droga wax; Tre ragazzi di Arzano assumono il miele dello sballo, la nuova e potente droga: 17enne in Rianimazione. E' in pericolo di vita; Mangia il 'miele da sballo', 17enne in pericolo di vita a Napoli.

Cos’è il miele dello sballo che ha ridotto in fin di vita un 17enne a Napoli: contiene una concentrazione di THC molto superiore alla marijuana tradizionale. Quali rischi comporta. x.com

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