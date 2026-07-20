Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia

Un uomo è morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia. Un video mostra la persona a terra che urla, con due agenti che gli stanno sopra la schiena. La procura ha aperto un'inchiesta per chiarire le circostanze dell'intervento. Non sono stati resi noti dettagli sull'identità dell'uomo o sulle cause della morte. La vicenda è oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.

C'è un video in cui lo si vede a terra gridare, mentre due agenti gli stanno a cavalcioni sulla schiena: la procura ha aperto un'inchiesta Domenica al Pilastro, un quartiere periferico nella parte nord est di Bologna, un uomo è morto mentre veniva immobilizzato a terra da due poliziotti, davanti ad alcuni soccorritori del 118 e ad alcuni residenti: si chiamava Abderrahim Fakir e aveva poco più di 40 anni. Un residente ha ripreso dall’alto con il telefono l’intervento degli agenti, e il video è stato successivamente diffuso dalla famiglia di Fakir. Intorno a mezzogiorno Fakir si trovava tra il cortile interno e il parco di uno dei palazzi all’incrocio tra via Italo Svevo e via Alfredo Panzini. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Video choc a Bologna, un uomo muore durante un intervento della polizia

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A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla poliziaA Bologna, un uomo di 43 anni è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia in via Pilastro.

Chi era l'uomo morto mentre veniva fermato dalla polizia: il lavoro e la vita in Italia, era al Pilastro per trovare i parentiUn uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia in via Svevo al Pilastro.

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