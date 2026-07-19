A Bologna, un uomo di 43 anni è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia in via Pilastro. Un video mostra l’uomo a terra, che grida e chiede aiuto mentre due agenti lo tengono a cavalcioni sulla schiena. L’intervento si è svolto nella zona periferica nel nord-est della città. La vittima è deceduta durante l’immobilizzazione. Indagini sono in corso per accertare le cause del decesso.

In un video lo si vede a terra gridare e chiedere aiuto, mentre due agenti lo bloccano standogli a cavalcioni sulla schiena A Pilastro, una zona periferica nella parte nord est di Bologna, Abderrahim Fakir, un uomo di 43 anni, è morto mentre veniva immobilizzato a terra dalla polizia. Un residente ha ripreso con il telefono l’intervento degli agenti, avvenuto nei garage di una palazzina in via Svevo. Il video è stato pubblicato da Repubblica e si può vedere a questo link, ma contiene immagini forti. Nel video si sente l’uomo gridare e chiedere aiuto mentre è a terra a faccia in giù con due poliziotti a cavalcioni sulla sua schiena e sulle sue gambe che cercano di immobilizzargli mani e piedi. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Ilpost.it - A Bologna un uomo è morto mentre veniva immobilizzato dalla polizia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Bologna, uccide la moglie e si toglie la vita: trovati in casa dal figlio - Vita in diretta 22/04/26

Notizie e thread social correlati

Uomo morto durante un intervento della polizia al Pilastro di BolognaUn uomo è morto durante un intervento della polizia in via Italo Svevo, nel quartiere Pilastro di Bologna.

Leggi anche: Bologna, muore mentre viene bloccato dalla polizia nel quartiere Pilastro: il video

Temi più discussi: A Bologna uomo ammanettato muore durante intervento della polizia; Si offre di aiutare un’anziana in difficoltà ma in realtà le ruba il portafoglio. Uomo fermato e denunciato dalla Polizia di Stato di Bologna. - Questura di Bologna | Polizia di Stato; Omicidio suicidio a Bologna, Roberto Rizzioli uccide la moglie Gianna Galletti a colpi di pistola: era malata; Bologna, anziano uccide la moglie malata con due colpi di pistola e poi si suicida.

'Aiuto, basta, basta'. Sono impresse in un video le urla dell'uomo morto al Pilastro di Bologna dopo essere stato fermato dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne marocchino a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena x.com

Chi era l’uomo morto a Bologna dopo il blitz della polizia. I parenti: Non ha mai fatto del male a nessunoAbderrahim Fakir, classe 1983 e 43 anni ancora da compiere, si trovava al Pilastro, in via Svevo dove è deceduto dopo essere stato ammanettato e tenuto fermo a terra da alcuni agenti delle forze dell’ ... msn.com

Un uomo ammanettato muore durante un intervento della polizia a BolognaE' successo al quartiere Pilastro. In un video la colluttazione con gli agenti le sue urla: 'Aiuto, basta, basta'. La sorella: 'L'hanno ammazzato, voglio giustizia' (ANSA) ... ansa.it

fagioli in ammollo 26-30 ore, va comunque bene? reddit