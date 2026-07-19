Un uomo di 43 anni è morto durante un intervento della polizia in via Svevo al Pilastro. Era sul posto per cercare i parenti e lavorava come titolare di un'impresa di facchinaggio nel settore della logistica. La sua morte è avvenuta in tarda mattinata, mentre gli agenti intervenivano in quella zona. La polizia sta conducendo accertamenti sulla dinamica dell’accaduto.

Abderrahim Fakir, 43 anni, morto in tarda mattinata in via Svevo al Pilastro, durante un intervento della polizia, era titolare di un'impresa di facchinaggio, impegnata nella logistica. L'uomo di origine marocchina era sposato e viveva a Borgonuovo di Sasso Marconi, nel Bolognese. Era in Italia da diversi anni, a quanto si apprende era in via Svevo per fare visita ad alcuni parenti. A quanto sembra aveva anche alcuni precedenti di polizia. Per ricordarlo i familiari hanno lanciato un presidio nel quartiere dove è morto l'uomo e un altro momento di riflessione in piazza Nettuno è stato annunciato dal sindaco Matteo Lepore per lunedì 20 luglio alle 19. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Chi era l'uomo morto mentre veniva fermato dalla polizia: il lavoro e la vita in Italia, era al Pilastro per trovare i parenti

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