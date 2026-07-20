Cosa fare a Bologna dal 20 al 26 luglio | gli appuntamenti da segnarsi in calendario

Dal 20 al 26 luglio a Bologna si svolge una settimana ricca di eventi. Tra concerti, mostre e spettacoli, ci sono appuntamenti che spaziano dalla musica dal vivo alle esposizioni artistiche. Tra le iniziative previste, ci sono concerti di band rock e eventi culturali in diverse location della città. La programmazione si concentra su varie discipline, coinvolgendo pubblico di tutte le età. La città si prepara a ospitare una serie di manifestazioni che coprono più generi e interessi.

Bologna, 20 luglio 2026 – Una settimana che non ha paura di mescolare i registri. Dal 20 al 26 luglio Bologna tiene insieme il rock da stadio dei Litfiba e il liuto medievale di Jozef Van Wissem alle Serre dei Giardini Margherita, il melodic death metal degli In Flames e la memoria civile del G8 di Genova nella Sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio. In mezzo, Paz! in Piazza Maggiore riporta sotto le stelle il fumettista più bolognese di sempre, Claver Gold sale sul palco gratuito di Montagnola Republic, e a mezzanotte meno un quarto di sabato si può stare sdraiati al Parco San Pellegrino a guardare Kubrick e Tarkovskij uno dopo l'altro. Una lista, come sempre, per orientarsi tra i tanti appuntamenti in calendario dal 20 al 26 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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