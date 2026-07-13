I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 13 al 19 luglio
Dal 13 al 19 luglio a Bologna si svolgono dieci eventi tra musica, cultura e storia. Tra gli appuntamenti ci sono spettacoli legati ai cani e visite alle Caserme Rosse. La settimana si conclude con il concerto del duo napoletano Nu Genea. Il calendario è ricco di iniziative che coinvolgono diversi luoghi e tematiche, senza pause durante tutta la settimana.
Bologna, 13 luglio 2026 – C'è una settimana, a metà luglio, in cui Bologna si ricorda di essere Bologna. Dal 13 al 19 luglio il calendario non lascia respiro: si va dai Cani alle Caserme Rosse al duo napoletano Nu Genea che chiude la domenica. Nel mezzo, la musica sperimentale di Matmos al Rione San Nicolò, il capolavoro gotico di Charles Laughton in Piazza Maggiore, le immagini del World Press Photo sotto le stelle e uno sleep concert ai 300 scalini che inizia quasi a mezzanotte. Ma la settimana è anche teatro civile, con "The horse of Jenin" ai Teatri di Vita, memoria collettiva al Parco della Zucca con il ciclo dedicato al Museo di Ustica, arte tessile danese al Padiglione Esprit Nouveau e il virtuosismo irriverente di Elio e Le Storie Tese alle Caserme Rosse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Segui gli aggiornamenti su Bologna.
NASpI bloccata L'errore sul Portale SIISL che commettono TUTTI!
Notizie e thread social correlati
I 10 appuntamenti bolognesi da non perdere dal 6 al 12 luglioDal 6 al 12 luglio, a Bologna si svolgono dieci eventi culturali distribuiti in diverse location della città.
Eventi da non perdere a Bologna: 10 appuntamenti dal 18 al 24 maggioDal 18 al 24 maggio, Bologna si anima con una serie di eventi che coinvolgono diversi luoghi della città.
Temi più discussi: I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 13 al 19 luglio; I 10 eventi da non perdere questo weekend; Eventi 10 luglio a Bologna e dintorni: le ocarine di Budrio, il Reno Splash Festival; Ultimo, annunciati nuovi concerti negli stadi nel 2027.
La nostra guida per gli appuntamenti dal 10 al 12 luglio in regione facebook
I 10 appuntamenti da non perdere a Bologna dal 13 al 19 luglioBologna, 13 luglio 2026 – C'è una settimana, a metà luglio, in cui Bologna si ricorda di essere Bologna. Dal 13 al 19 luglio il calendario non lascia respiro: si va dai Cani alle Caserme Rosse al duo ... ilrestodelcarlino.it
#Indoor2022 - Results on X | Live Posts & Updates x.com
Musica dal vivo, spettacoli e film sotto le stelle: ecco i 10 eventi da non perdere a Bologna dal 29 giugno al 5 luglioDalle esibizioni live fino al festival di videodanza e le iniziative dedicate agli amanti dei vinili: ecco la nostra guida per segnarsi gli appuntamenti più interessanti della settimana ... msn.com