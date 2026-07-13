i 10 appuntamenti da non perdere a bologna dal 13 al 19 luglio

Notizia in breve

Dal 13 al 19 luglio a Bologna si svolgono dieci eventi tra musica, cultura e storia. Tra gli appuntamenti ci sono spettacoli legati ai cani e visite alle Caserme Rosse. La settimana si conclude con il concerto del duo napoletano Nu Genea. Il calendario è ricco di iniziative che coinvolgono diversi luoghi e tematiche, senza pause durante tutta la settimana.