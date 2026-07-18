Dal 20 al 26 luglio sono previsti diversi scioperi nel settore dei trasporti, con quattro eventi nazionali e tre rivolti a voli, treni e navi. Durante questa settimana, alcune fasce di garanzia saranno stabilite per limitare i disagi ai passeggeri, ma molte corse potrebbero essere cancellate o subire variazioni. Le autorità hanno comunicato gli orari e le fasce orarie di garanzia per ciascun settore coinvolto.

La settimana tra il 20 e il 26 luglio sarà caratterizzata da una serie di scioperi soprattutto nel settore dei trasporti. Quattro saranno nazionali e tre riguarderanno voli, treni e navi. Previsti disagi, ritardi e cancellazioni in tutto il Paese, nel mezzo della stagione turistica. Diversi anche gli scioperi dei mezzi pubblici locali, dalla Sardegna alla Toscana alla Puglia. Sabato 25 ci sarà anche una mobilitazione, anche se solo per 3 ore, dei vigili del fuoco in tutta Italia. Gli scioperi del trasporto pubblico locale il 20 luglio. La settimana inizierà con una serie di scioperi del trasporto pubblico locale, distribuiti in diverse province italiane: A questi scioperi si unisce a Taranto quello di Acquedotto Pugliese, per l’intera giornata, organizzato da Cgil e Cisl. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Scioperi dal 20 al 26 luglio, treni, navi e aerei fermi: gli orari e le fasce di garanzia

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