Pupo ha annunciato che concluderà il suo tour celebrativo “Pupo 50… Storia di un equilibrista” a Firenze. Il concerto segna la fine di un percorso di cinquant’anni di attività musicale, iniziato nella stessa città. La data di chiusura si terrà nella capitale toscana, dove tutto era cominciato. La tournée è stata organizzata per festeggiare il mezzo secolo di carriera dell’artista.

FIRENZE – Un ritorno nel luogo da cui tutto era iniziato. Pupo chiuderà proprio a Firenze il tour celebrativo “Pupo 50. Storia di un equilibrista”, il viaggio musicale nato per festeggiare i suoi cinquant’anni di carriera. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio alle 20.45 al Teatro Verdi di Firenze, ultima tappa di una tournée che negli ultimi mesi ha attraversato Europa, Stati Uniti, America del Sud, Australia e Asia. Per il concerto del Teatro Verdi sono disponibili posti numerati con prezzi da 29,90 a 57,50 euro. Per l’artista toscano non si tratta di una scelta casuale. Firenze rappresenta infatti una città simbolica nella sua storia personale: fu proprio da qui che, da giovane, partì per Milano con il treno che lo avrebbe portato ai primi contratti discografici e all’inizio della sua avventura musicale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Pupo torna a Firenze: qui si chiude il tour dei 50 anni di carriera

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