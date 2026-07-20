Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, sta inseguendo nuovi record con la maglia azzurra. In una fase di transizione tecnica, è uno dei pochi punti fermi della squadra. La sua presenza resta determinante per il club, che sta affrontando un rinnovamento sotto la guida dell’attuale allenatore. La sua leadership e le prestazioni sul campo continuano a essere al centro delle attenzioni.

Giovanni Di Lorenzo continua a scrivere pagine importanti della storia del Napoli. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, racconta come il capitano azzurro rappresenti oggi una delle poche certezze in una squadra che sta vivendo una nuova fase della propria evoluzione tecnica con Massimiliano Allegri. Arrivato nell’estate del 2019, il terzino ha attraversato tutte le recenti ere del club, lavorando con Carlo Ancelotti, Gennaro Gattuso, Luciano Spalletti, Antonio Conte e ora con Allegri, diventando il simbolo della continuità del progetto azzurro. Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Di Lorenzo è stato protagonista di tutti i principali successi dell’ultimo ciclo del Napoli. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, Di Lorenzo nella storia: il capitano del Centenario insegue nuovi record in maglia azzurra”

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