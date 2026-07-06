Il Napoli si prepara a iniziare la stagione 2026-2027 con diverse attività prima della partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida, a 43 giorni dalla fine dell’era Conte. La squadra ha presentato una nuova maglia e si sta organizzando per le prime partite ufficiali. La stagione segna l’avvio di un nuovo ciclo, con allenamenti e incontri programmati fino alla partenza per il ritiro estivo.

Il nuovo corso del Napoli è pronto a salpare. A 43 giorni dalla conclusione dell’era Conte, il club azzurro inaugura ufficialmente la stagione 2026-2027 con una serie di appuntamenti che accompagneranno la squadra fino alla partenza per il ritiro di Dimaro Folgarida. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il primo evento sarà oggi alle 15 a bordo della MSC World Europa, dove verrà svelata la nuova maglia home dedicata al Centenario del club. La divisa celebra i 100 anni della società con un design ispirato alla storia del Napoli. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sulla casacca farà il suo debutto il nuovo logo “CeNto”, mentre il protagonista simbolico sarà il Corsiero del Sole, il cavallo scelto da Giorgio Ascarelli nel 1926 come emblema della neonata società. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Napoli, il Centenario prende il largo: nuova maglia, Allegri e via alla stagione”

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