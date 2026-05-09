Corriere dello Sport | Di Lorenzo spacca il centesimo Il Napoli ritrova il suo capitano

Il difensore del Napoli ha raggiunto la sua centesima presenza con la maglia della squadra. La partita si è conclusa con una vittoria importante per il club, che ha visto il ritorno in campo del capitano. La sua presenza ha contribuito a rafforzare la linea difensiva e a motivare i compagni. La squadra ha così ritrovato il suo leader in un momento cruciale della stagione.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli ritrova il suo leader nel momento più delicato della stagione. Giovanni Di Lorenzo è pronto a riprendersi la fascia e guidare gli azzurri nella sfida contro il Bologna, un appuntamento che potrebbe consegnare alla squadra la qualificazione aritmetica alla prossima Champions League. Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritorno del capitano arriva nel momento perfetto, in una gara pesantissima contro la formazione di Italiano. Secondo quanto raccontato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Di Lorenzo ha ormai completato il percorso di recupero dopo oltre tre mesi lontano dal calcio giocato.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Di Lorenzo spacca il centesimo. Il Napoli ritrova il suo capitano” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Corriere dello Sport: “Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione”Corriere dello Sport: “Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento più importante della stagione”"> Il Napoli ritrova il suo capitano nel momento... Leggi anche: Corriere dello Sport: “Napoli, torna Rrahmani: Conte ritrova il suo pilastro per blindare la Champions” Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Che intrigo per Muharemovic: si inserisce la Juve per soffiarlo all’Inter oppure…; Bremer oltre l’errore, la Juve punta su di lui ma c’è una clausola…; Dario Srna tra la semifinale di Conference, i viaggi di 17 ore e l’amicizia con Modric: Se il migliore è Luka…; Napoli, Juve, Milan e Roma: senza pass non si programma, il mercato è al palo. Inter campione, la collezione di poster del Corriere dello Sport arriva in edicolaCopertina MAXI, poster plastificati da collezione e Guerin Sportivo Extra: tutte le info sulle prossime uscite che troverete in edicola con il nostro quotidiano ... corrieredellosport.it Luiss Business School: la redazione del Corriere dello Sport diventa aula per un giornoGli studenti del Master in Management dello Sport hanno visitato la storica sede di Piazza Indipendenza, confrontandosi con i vertici del giornale per scoprire i segreti della produzione, del marketin ... corrieredellosport.it Ritornano o solo riemergono LE NUOVE TIRANNIE @DavideGiac con @GoffredoBuccini Editorialista Corriere della Sera, autore di “Tyrannis. Il secolo delle nuove autocrazie e l’ultima reazione democratica” @NeriPozza x.com