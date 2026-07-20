Dresda ha inaugurato una mostra dedicata a un artista che ha rappresentato le emozioni umane. La rassegna presenta un’opera che raffigura una scena di vita semplice, con una donna e un bambino, illuminata da una luce intensa che sembra provenire da un giaciglio di paglia. L’immagine è descritta come improvvisa, dolce e coinvolgente.

Dal piccolo giaciglio di paglia e di spighe si irradia una luce. Tanto forte che una paesana deve proteggersi gli occhi con una mano, tanto improvvisa che i pastori si guardano stupiti, tanto dolce che la giovane mamma se ne lascia inondare il viso, mentre osserva con tenerezza il suo piccolo. La Luce è proprio quel Bambino, nato nell’oscurità e nel silenzio, e questa Luce – scrisse il Vasari – "è tanto bene espressa che è una meraviglia". Impossibile non rimanere incantati davanti all’ Adorazione dei pastori (che tutti conoscono come La notte), la tavola che Correggio dipinse fra il 1525 e il 1530 per la chiesa di San Prospero a Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Correggio e la sua soave umanità. Dresda celebra il maestro delle emozioni

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