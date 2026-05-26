Nemi celebra la Sagra delle Fragole 2026 | tradizione fiori e cucina italiana patrimonio dell’umanità

Notizia in breve

Il 26 maggio 2026, a Nemi, si è svolta la Sagra delle Fragole. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi in costumi tradizionali e bancarelle con prodotti locali. Sono stati esposti fiori e fragole, mentre si sono svolti spettacoli di cucina tipica italiana. La festa, che dura da oltre un secolo, continua a rappresentare un momento di identità e tradizione per la comunità locale.