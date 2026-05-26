Nemi celebra la Sagra delle Fragole 2026 | tradizione fiori e cucina italiana patrimonio dell’umanità
Il 26 maggio 2026, a Nemi, si è svolta la Sagra delle Fragole. La manifestazione ha visto la partecipazione di gruppi in costumi tradizionali e bancarelle con prodotti locali. Sono stati esposti fiori e fragole, mentre si sono svolti spettacoli di cucina tipica italiana. La festa, che dura da oltre un secolo, continua a rappresentare un momento di identità e tradizione per la comunità locale.
Nemi, 26 maggio 2026 – C’è un luogo, nel cuore dei Castelli Romani, dove la tradizione continua a vivere attraverso i profumi delle fragole, i colori dei fiori, i costumi delle Fragolare e il senso profondo di una comunità che da oltre cento anni tramanda la propria identità. Quel luogo è Nemi, che il 7 giugno 2026 tornerà a celebrare la sua storica Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, uno degli appuntamenti più rappresentativi del panorama culturale ed enogastronomico italiano. Questa edizione sarà dedicata alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità, un omaggio ai valori della convivialità, della tradizione agricola, della qualità delle produzioni locali e di quel patrimonio di sapori e conoscenze che rende l’Italia unica nel mondo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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